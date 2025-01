Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik bày tỏ vui mừng khi quan hệ Hàn Quốc-ASEAN đã được nâng cấp lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik gặp mặt Đại sứ các nước ASEAN tại Hàn Quốc. Ngày 15/1, nhân dịp Năm mới 2025, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik đã tổ chức gặp mặt và chiêu đãi Đại sứ các nước ASEAN tại Hàn Quốc. Bày tỏ vui mừng khi quan hệ Hàn Quốc-ASEAN đã được nâng cấp lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm phát triển, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik khẳng định Hàn Quốc luôn nhất quán duy trì chính sách ngoại giao coi trọng ASEAN, tham gia tích cực các cơ chế hợp tác do ASEAN điều phối. Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik khẳng định Hàn Quốc luôn nhất quán duy trì chính sách ngoại giao coi trọng ASEAN, tham gia tích cực các cơ chế hợp tác do ASEAN điều phối. Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik tin tưởng, Hàn Quốc và các nước thành viên ASEAN sẽ duy trì đà phát triển và khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác mới như công nghệ thông tin, công nghiệp tương lai. Theo ông Woo Won Sik, Hàn Quốc sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, tiếp tục duy trì ổn định, trật tự, an toàn xã hội, phục hồi và phát triển một cách mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik và các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ.