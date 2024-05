Hàn Quốc khuyến cáo người dân thận trọng trước khi đầu tư tiền điện tử

Số liệu mới nhất từ Financial Capital Hàn Quốc cho thấy 600 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Dogecoin, đã được giao dịch tại thị trường Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2023, giảm từ mức 622 trong nửa đầu năm.

Tỷ lệ rút tiền tối đa của tiền điện tử, cho thấy sự biến động về giá, đã đứng ở mức 61,5% tính đến cuối tháng 12/2023, giảm 0,9 điểm phần trăm so với sáu tháng trước đó.

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc cảnh báo rằng sự biến động giá của tiền điện tử tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi số lượng nhà khai thác thị trường đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ cũng tiếp tục tăng. Cơ quan này khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trước khi đầu tư.

Trong khi đó, giá trị thị trường tài sản ảo của Hàn Quốc đã tăng hơn 50% trong nửa cuối năm ngoái so với sáu tháng trước đó, do giá tiền điện tử tăng cao. đến cuối năm 2023, vốn hóa thị trường của thị trường tài sản ảo Hàn Quốc đã đạt 43.600 tỷ won (khoảng 31,8 tỷ USD), tăng 53%, tương đương 15.200 tỷ won so với 28.400 tỷ won được thống kê sáu tháng trước đó.

Tổng giá trị tiền gửi won Hàn Quốc do các nhà giao dịch thực hiện cũng tăng 21% lên 4.900 tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động của các nhà điều hành thị trường tăng 18% lên 269,3 tỷ won.

Theo Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC - cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc), FSC đã khảo sát với 29 nhà khai thác, bao gồm 22 sàn giao dịch tiền điện tử trên tổng số 37 nhà khai thác thị trường tài sản ảo ở Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2023, giá trị trung bình của các giao dịch tiền điện tử hàng ngày đạt 3.600 tỷ won, tăng 24% so với mức trung bình hàng ngày là 2.900 tỷ won trong nửa đầu năm 2023. Số lượng người dùng thị trường cũng đã tăng 6,4% lên khoảng 6,45 triệu tài khoản, trong khi 4,55 triệu người trong số họ nắm giữ tài sản ảo dưới 1 triệu won mỗi người.