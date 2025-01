Hàn Quốc: CIO quyết bắt bằng được ông Yoon Suk-yeol, quyền tổng thống bị tố cáo hình sự

Tòa án Quận Tây Seoul gia hạn lệnh bắt giữ tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk-yeol, người bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và chủ mưu nổi loạn Tòa án đưa ra quyết định trên theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) Hàn Quốc, sau khi khi lệnh bắt giữ ban đầu hết hạn vào ngày 6-1. Trước đó, lệnh bắt ông Yoon được tòa phê duyệt vào ngày 31-12-2024, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một tổng thống đương nhiệm bị ra lệnh bắt. Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 12-12-2024. Ảnh: Yonhap. Tuy nhiên, quá trình thực thi lệnh bắt hôm 3-1 cuối cùng không thành công do các điều tra viên bị lực lượng cận vệ tổng thống chặn đường vào tư dinh của ông Yoon ở trung tâm Seoul, dẫn đến cuộc đối đầu kéo dài hơn 5 giờ. Quan chức Hàn Quốc không tiết lộ thời hạn cụ thể của quyết định gia hạn nhưng cho biết thời gian này có khả năng vượt qua mức 7 ngày thông thường. CIO dự kiến cũng sẽ sớm thực hiện lần bắt giữ thứ hai. Liên quan sự việc, ông Oh Dong-woon, người đứng đầu CIO, đã "gửi lời xin lỗi chân thành" tới người dân trong phiên họp của Ủy ban Pháp chế và Tư pháp Quốc hội ngày 7-1, thừa nhận có sai sót trong khâu chuẩn bị. CIO sẽ "chuẩn bị kỹ lưỡng hơn" cho lần bắt giữ thứ hai và cơ quan này hiểu rằng đây có thể là "cơ hội cuối cùng", theo ông Oh. Ông Oh Dong-woon, Giám đốc CIO, phát biểu trong phiên họp Ủy ban Lập pháp và Tư pháp của Quốc hội Hàn Quốc tại Seoul vào ngày 7-1. Ảnh: Yonhap. Ông Oh đồng thời chỉ trích mạnh mẽ hành động cản trở từ phía ông Yoon và đội ngũ thân tín, cho rằng đây là hành vi "phá hoại nền tảng pháp luật và trật tự" đáng bị lên án. Ông Oh cũng bác bỏ các ý kiến cho rằng CIO không đủ thẩm quyền điều tra cáo buộc nổi dậy, nhấn mạnh việc tòa án phê duyệt lệnh bắt giữ đã chứng minh tính hợp pháp của cơ quan này. "Không có vấn đề pháp lý nào ở đây" - ông Oh khẳng định, đồng thời nhấn mạnh thẩm quyền điều tra của CIO đã được khẳng định nhiều lần thông qua các phán quyết hợp lệ từ tòa án. Cùng ngày 7-1, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đệ đơn tố cáo hình sự đối với ông Choi Sang-mok, Phó Thủ tướng kiêm quyền tổng thống nước này. Đơn tố cáo cáo buộc ông Choi thiếu trách nhiệm và sao nhãng nhiệm vụ vì không hợp tác với CIO trong quá trình bắt giữ ông Yoon vào tuần trước. Cụ thể, Đảng Dân chủ Hàn Quốc cho rằng ông Choi lẽ ra phải hợp tác với CIO, ra lệnh cho đội ngũ an ninh tổng thống nhường đường cho các điều tra viên và cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ.