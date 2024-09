Hạn hán lịch sử, sông Amazon khô cằn

Theo Trung tâm Giám sát và Cảnh báo sớm Thiên tai Quốc gia Brazil, đợt hạn hán hiện nay là dữ dội và lan rộng nhất mà nước này từng trải qua. Brazil, đặc biệt là khu vực Amazon đang gánh chịu hạn hán lịch sử. Đợt hạn hán được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1950. Các thành viên của đội cứu hỏa Viện Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên tái tạo Brazil (IBAMA) đang dập tắt đám cháy bùng phát ở rừng mưa Amazon tại Apui, bang Amazonas, Brazil, ngày 8/8. (Ảnh: Reuters) Gia súc bên cạnh một cái cây bị cháy ở thị trấn Labrea thuộc Amazon, bang Amazonas, Brazil. Trẻ em chơi đùa trên bãi cát sông Madeira (phụ lưu của sông Amazon), trong thời kỳ hạn hán tồi tệ nhất lịch sử của dòng sông, tại Humaita, bang Amazonas, Brazil. Một góc nhìn về sự tàn phá do cháy rừng Amazon gây ra tại khu vực Đường cao tốc xuyên Amazon BR230 ở Labrea, bang Amazonas, Brazil. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy những ngôi nhà nổi trên một con sông khô cạn ở Igarape Do Xidarinim trong mùa hạn hán, bang Amazonas, Brazil. Người dân ven sông mang những thùng nước qua bãi cát sông Madeira đến khu vực biệt lập của cộng đồng Paraizinho, ở Humaita, bang Amazona. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy bờ sông Rio Negro (phụ lưu sông Amazon) khô cạn trong thời gian hạn hán ở trung tâm Manaus thuộc bang Amazonas. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy bãi cát hạn hán sông Solimoes (phụ lưu sông Amazon) ở Manacapuru, bang Amazonas, Brazil. Hình ảnh chụp bằng máy bay không người lái về sự tàn phá của cháy rừng ở Amazon. Góc nhìn từ máy bay không người lái cho thấy bãi cát do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử ảnh hưởng đến sông Madeira ở Humaita, bang Amazonas, Brazil. Trẻ em chơi đùa trên bãi cát sông Madeira, trong thời kỳ hạn hán tồi tệ. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy người dân đang đóng một chiếc xuồng trên bãi cát sông Madeira, trong thời kỳ hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử của con sông này, ngày 7/9. Góc nhìn từ máy bay không người lái cho thấy những ngôi nhà nổi và thuyền bị mắc cạn do hạn hán ảnh hưởng đến Rio Negro, nhánh trái lớn nhất của sông Amazon, tại quận Cacau Pirera ở Iranduba, bang Amazonas, Brazil, ngày 2/9.