Hạn chế những chuyến bay vòng tại Nội Bài nhờ phần mềm dùng chung

Giai đoạn 1 áp dụng A-CDM liên tục 8 tiếng mỗi ngày, tính từ 8h-16h từ ngày 25/7 – 31/8.

Giai đoạn 2 áp dụng A-CDM liên tục 12 tiếng mỗi ngày, tính từ 8h – 20h từ ngày 1/9 – 31/10/2023.

Về quy trình A-CDM, trong đợt thử nghiệm khai thác thực tế lần 2, để tăng hiệu quả của hệ thống, đòi hỏi mọi mắt xích tham gia phải tuân thủ nghiêm 16 cột mốc quan trọng.

Theo đó, mỗi đơn vị tham gia cần xây dựng, triển khai quy trình tác nghiệp của nội bộ đến mọi cá nhân, bộ phận liên quan. Cụ thể, thống nhất thời gian gửi kế hoạch bay: Các hãng hàng không gửi kế hoạch bay đến cảng trước 10 giờ sáng hàng ngày, nếu thay đổi, gửi lại trước 18 giờ cùng ngày.