Hầm lò vắng bóng thợ mỏ trong kỷ nguyên 5G và tự động hoá

Đối với những người khai thác than truyền thống, công việc có thể giống như địa ngục trần gian.

Đi sâu vào bóng tối 100 mét dưới lòng đất qua những đường hầm hẹp, người thợ mỏ đào "vàng đen" giữa những đám mây bụi, mồ hôi và tiếng ồn vỡ vụn từ những chiếc máy khổng lồ cắt đá.

Loại hình khai thác mỏ này được coi là một trong những công việc đòi hỏi khắt khe nhất ở Trung Quốc và có những điều khoản đặc biệt trong luật cho phép những công nhân, hầu hết là nam giới có thể nghỉ hưu ở tuổi 55 thay vì 60 như thông thường.

Thợ mỏ cũng là một nghề cực kỳ nguy hiểm. Theo dữ liệu của Bắc Kinh, mỗi năm có trung bình 614 trường hợp tử vong liên quan các tai nạn khi khai thác mỏ.

Tuy nhiên, công nghệ đang chuyển đổi ngành khai thác than của Trung Quốc. Fu Shaohui là một công nhân khai thác than từ tỉnh Thiểm Tây phía bắc Trung Quốc. Anh làm việc tại mỏ than Hongliulin, một trong những mỏ lớn nhất trong nước, nơi đã áp dụng các công nghệ cảm biến, hình ảnh và điều khiển tự động từ xa để khai thác than hiệu quả hơn và an toàn hơn.

Điều này có nghĩa là Fu không cần phải chui xuống lòng đất thường xuyên như trước.