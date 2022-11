Halloween có thể bị cấm phát sóng vĩnh viễn ở Hàn Quốc

Chủ đề Halloween đang dần được gỡ bỏ tại Hàn Quốc, từ những chương trình chưa lên sóng và phát lại.



Chương trình giải trí nổi tiếng 2 Days and 1 Night quyết định chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến Halloween. Các phân đoạn này hoàn thành ghi hình trước khi phát sóng. The Return of Superman gỡ bỏ phát lại các tập liên quan đến chủ đề này.



Ứng dụng dịch vụ truyền thông và chương trình radio không ngoại lệ. TVing xóa nội dung về Halloween treo trên trang chủ. Phần tiêu đề đặc biệt “Bạn là nhân vật chính của Halloween” trên Watcha không còn nhìn thấy.



Hàng loạt chương trình radio loại bỏ bản ghi sẵn. Radio Show đài KBS Radio Cool FM hủy phần ghi âm trước với Park Myung Soo, thay vào đó họ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp vì những nhận xét và câu nói của diễn viên hài không phù hợp với thời điểm tang thương.