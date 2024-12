Hai xe khách tông trực diện trên quốc lộ 14 ở Bình Phước, 3 người thương vong

Hai xe khách lưu thông theo hướng ngược nhau trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước thì tông trực diện; khiến 3 người thương vong. Chiều nay (15/12), Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách làm 1 người chết, 2 người bị thương. Hai xe khách va chạm trên quốc lộ 14 qua tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.T Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày, tài xế Hoàng Văn Khánh (51 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển xe khách lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn thuộc xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng thì xảy ra va chạm trực diện với xe khách do tài xế Lê Đình Thảo (43 tuổi, quê Bắc Giang) điều khiển chạy hướng ngược lại. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T Va chạm mạnh khiến cả hai xe bị xé toạc, biến dạng một số bộ phận rồi xoay ngang giữa đường, riêng xe khách do tài xế Thảo điều khiển bị hất văng lên vỉa hè. Tai nạn khiến tài xế Lê Đình Thảo tử vong, ngoài ra hai hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhiều hành khách trên hai xe hoảng loạn thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng sau đó khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết khu vực này có mưa khiến đường trơn trượt.