Hai vụ tai nạn lúc sáng sớm trên đường Võ Chí Công, một người tử vong

Sáng 7/12, trên đường Võ Chí Công đoạn qua phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (TPHCM), xảy ra 2 vụ tai nạn làm một người tử vong. Khoảng 6h cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn trộn bê tông biển số 51E-041.38 chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu. Khi đến một bãi xe gần cầu Bà Cua (phường Phú Hữu), tài xế rẽ phải vào bãi. Trong lúc đánh lái, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy biển số 68B1-514.78 do chị Phạm Thị Thảo N. (27 tuổi, quê Kiên Giang) cầm lái lưu thông cùng chiều, sau xe có chở theo thùng hải sản. Xe bồn ôm cua tông một người phụ nữ tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn). Cú va chạm khiến cô gái cùng xe máy ngã trước đầu xe bồn và bị ủi đi một đoạn. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, nam tài xế được đưa về phường làm việc. Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, xe đầu kéo biển số 51D-328.76 do nam tài xế lái trên đường Võ Chí Công, theo hướng từ Khu công nghệ cao đi vòng xoay Mỹ Thủy. Khi qua khỏi vòng xoay Liên Phường khoảng 100m, phương tiện này bất ngờ lao qua làn xe máy, tông ngã thanh giới hạn chiều cao, cột biển báo giao thông và dải phân cách. Xe đầu kéo tông sập thanh giới hạn chiều cao (Ảnh: Xuân Đoàn). Tại hiện trường, chiếc đầu kéo xoay ngang chắn làn xe máy, đầu xe biến dạng nặng, kính chắn gió bể nát. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này vắng người qua lại nên may mắn không ai bị thương, nam tài xế trầy xước nhẹ. Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.