Hai trận lốc xoáy lật tung phần mái của nhiều doanh nghiệp, nhà dân

Hai trận lốc xoáy mạnh xảy ra tại tỉnh Phú Yên làm tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản của người dân và công ty ở khu công nghiệp. Ngày 23/11, lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, địa phương này vừa hứng chịu liên tiếp 2 trận lốc xoáy khiến nhiều công trình doanh nghiệp, nhà dân bị hư hỏng. Trận lốc xoáy mới nhất xảy ra lúc 1h45 ngày 23/11, tại khu vực phường Hòa Hiệp Nam làm nhiều tài sản của các công ty ở khu công nghiệp Hòa Hiệp bị hư hỏng. Mái tôn của một công ty bị lốc xoáy làm hư hỏng (Ảnh: Minh Hằng). Theo thống kê, cơn lốc mạnh trên phá hỏng một số tài sản như mái tôn nhà xưởng, dàn pin năng lượng mặt trời, ống khói bị gãy đổ... Trước đó, khoảng 16h ngày 22/11, một cơn lốc xoáy quét qua khu vực thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm làm 3 ngôi nhà bị tốc mái. Nhà dân ở thị xã Đông Hòa bị lốc xoáy làm tốc mái (Ảnh: Minh Hằng). Công an thị xã Đông Hòa giúp người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy (Ảnh: Minh Hằng). May mắn cả 2 trận lốc xoáy trên không gây thiệt hại về người. Sau trận lốc, chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức thu dọn hiện trường, khắc phục tạm thời một phần thiệt hại cho các gia đình, công ty gặp nạn.