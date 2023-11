Hai thông gia nhà Văn Hậu và Hải My nhận 'mưa' lời khen bởi sự tinh tế từ khâu tổ chức tiệc cưới

Hot nhất mạng xã hội tháng 11 này chính là đám cưới của cặp đôi vàng trong làng bóng đá Việt: Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My.

Bữa tiệc bên nhà gái tại Hà Nội vừa qua đã kết thúc chuỗi ngày "đi đám cưới online" của dân tình, song, những hình ảnh đẹp về cặp đôi và gia đình 2 bên vẫn còn được nhắc tới. Thậm chí, nhiều người còn đặt lên bàn cân so sánh về tiệc cưới ở 2 đầu cầu nhà trai - nhà gái.

So với tiệc cưới ở nhà trai thì bữa tiệc bên nhà gái mang tới sự sang trọng, hiện đại, sôi động hơn hẳn khi được tổ chức ở khách sạn 5 sao lớn nhất nhì Hà Nội.

Chưa kể, sau phần lễ, tiếp đón quan khách, thì còn có màn "quẩy" tưng bừng của cô dâu chú rể cùng những vị khách thân thiết.

Your browser does not support the video tag.

Ở một clip hậu trường được chia sẻ, mẹ cô dâu cũng trở thành tâm điểm khi diện áo dài đỏ, đung đưa theo nhạc cực slay, không kém gì các con.