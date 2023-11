Hai thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam

Sáng 11/11, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) trong lúc đi tuần tra trên sông Lam, đã phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).