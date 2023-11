Hai thanh niên dọa có súng trên chuyến bay có thể bị xử lý thế nào?

Trung tâm An ninh - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Trung xử lý 2 hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Trước đó, tối 7/11, chuyến bay VN186 (chặng bay DAD - HAN) phải tạm dừng do 2 hành khách trên máy bay là Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Lê Xuân Quang (40 tuổi, trú TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) dọa mang theo súng.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, hai thanh niên có hành vi đưa ra thông tin đe dọa an ninh an toàn hàng không, đây là hành vi vi phạm pháp luật nên việc cơ quan chức năng tạm dừng chuyến bay xem xét xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Trong trường hợp hành vi chỉ dừng lại ở lời nói mà chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội thì hai thanh niên này sẽ bị xử phạt hành chính.