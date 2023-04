Hải Phòng phạt nguội vi phạm giao thông từ ngày 1/5

UBND TP giao công an thành phố tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành các văn bản liên quan đến trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện phạt nguội; hoàn thành trước ngày 27/4. Tiếp nhận tài khoản truy cập hệ thống từ Viettel Hải Phòng để quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện phạt nguội đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xin ý kiến Bộ Công an về trình tự, thủ tục để thực hiện phạt nguội đảm bảo đúng quy định.

Hải Phòng sẽ phạt nguội vi phạm giao thông từ ngày 1/5 (Ảnh minh họa - Quân Thanh).

Công an TP sẽ là đơn vị tổ chức phạt nguội từ ngày 1/5, đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tại các nút giao thông đã triển khai hệ thống camera theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.