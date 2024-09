Hải Phòng: Mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ rồi tự tử

Do mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ở xã Thanh Sơn (Kiến Thụy, Hải Phòng) dùng dao sát hại vợ rồi rời khỏi hiện trường, tìm cách tự tử nhưng bất thành. Tối 18/9, lãnh đạo xã Thanh Sơn (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, Công an huyện Kiến Thụy đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, điều tra vụ án mạng kiến người vợ tử vong, người chồng nghi tự tử đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, tại ngôi nhà mặt đường ở thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn (Kiến Thụy, Hải Phòng) do mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tên Ng.T.H cầm dao sát hại vợ là chị Đ. Th.Th. Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Th. đã không qua khỏi. Hiện trường vụ án mạng Sau khi sát hại vợ, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường về quê ở xã Ngũ Phúc (cùng huyện Kiến Thụy) tìm cách tự tử bằng thuốc diệt cỏ nhưng đã được người dân và cơ quan chức năng phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, điều tra nguyên nhân vụ án.