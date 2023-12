Hai phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh: Thông tin mới nhất

Sáng 7/12, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, sau khi 2 phạm nhân tại trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trốn ra ngoài, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng xuyên đêm truy bắt.

“Đêm qua chúng tôi đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ truy bắt 2 kẻ trốn khỏi trại giam. Do thời điểm truy bắt có mưa lớn nên việc truy tìm các đối tượng có phần khó khăn. Trong sáng nay, anh em tiếp tục truy tìm, tuần tra để đảm bảo an ninh địa phương, không bỏ sót đối tượng”, đại diện Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin thêm.