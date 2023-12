Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

Trước đó, tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) - kẻ trốn khỏi Trạm tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình sau 16 ngày bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ việc, Công an huyện Tân Lạc bắt giữ Bùi Văn Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 8/10, Bùi Văn Tuấn bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau quá trình xác minh, xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuấn về tội trốn khỏi nơi giam giữ.