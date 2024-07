Hai 'ông lớn' bán lẻ đóng thêm cả trăm cửa hàng FPT Shop và Điện Máy Xanh

Cụ thể, số cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm Topzone) vào cuối tháng 6 đạt 1.046 cửa hàng, giảm 24 cửa hàng so với đầu tháng. Điện Máy Xanh cũng thu hẹp về quy mô khi số lượng cửa hàng giảm 87 so với đầu tháng, xuống còn 2.093 cửa hàng.

Tương tự, số lượng nhà thuốc An Khang cũng giảm mạnh 45 cửa hàng xuống còn 481 cửa hàng.

Dù vậy, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của chuỗi thegioididong (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh vẫn khả quan, với tổng doanh thu đạt 44.200 tỉ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, tổng doanh thu thegioididong (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh đạt 7.300 tỉ đồng, tăng 10% so với tháng 6-2023 nhưng giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh.

Nhà bán lẻ này cũng xác nhận hầu hết các ngành hàng đang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, trong đó điện thoại tiếp tục tăng trưởng doanh số so với tháng liền trước, tivi tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 5 nhờ hưởng lợi từ sự kiện bóng đá.

Trong khi đó, doanh thu của chuỗi Bách hóa Xanh có sự tăng trưởng mạnh 42% trong 6 tháng đầu năm khi đạt 19.400 tỉ đồng. Riêng tháng 6, Bách Hóa Xanh thu về 3.600 tỉ đồng, tăng gần 5% so với tháng liền trước. Doanh thu bình quân trong tháng 6 đạt mức kỷ lục, 2,1 tỉ đồng/cửa hàng.