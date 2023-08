Hai ô tô chở khách va chạm tại Sa Pa, 13 người bị thương

Cụ thể, ô tô 45 chỗ BKS 25B-002.xx do anh Vũ Trọng Hoàng (SN 1982, trú tại phường Quyết Tiến, TP Lai Châu) chạy hướng tỉnh Lai Châu đi Sa Pa (Lào Cai), đến Km 96+400 thì va chạm với ô tô 16 chỗ BKS 27F-005.xx do lái xe Lại Văn Dương (SN 1988, trú tại tổ 19, phường Him Lam, TP Điện Biên) điều khiển chạy hướng ngược lại.