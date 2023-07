Hai nhà máy thủy điện thường xuyên 'khát nước' đã phát điện trên 70% công suất

Thủy điện Thác Bà đã phát trên 70% công suất. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, theo thông tin của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, tuy có giảm nhẹ so với hôm qua; Khu vực Bắc Trung Bộ thấp, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng nhẹ so với hôm qua.