Hai nghệ sĩ trẻ bị cấm sóng vì bê bối đời tư, nhiều khán giả đồng tình

Kim Sae Ron từng có sự nghiệp triển vọng trước khi xảy ra bê bối.

Nam ca sĩ Shin Hye Sung cũng đang phải trả giá cho hành vi lái xe khi say xỉn và sử dụng xe trái phép. Vào tháng 10/2022, Shin Hye Sung bị phát hiện ngủ trong một chiếc ô tô đỗ trái phép. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Shin Hye Sung đã lái nhầm xe của người khác khi say rượu. Vào đầu tháng 4, Shin Hye Sung bị kết án 6 tháng tù giam và 1 năm quản chế. Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ Shin Hye Sung bị buộc tội lái xe khi say rượu.



Shin Hye Sung là nam ca sĩ được nhiều người yêu thích.