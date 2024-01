Hài hước những 'kiếp nạn' khi chụp áo dài Tết của giới trẻ

Những ngày tháng Chạp, nhất là dịp cuối tuần, khi đi ngang con phố Tạ Hiện (Hà Nội), ai cũng phải choáng ngợp trước cảnh các cô gái chen nhau chụp ảnh áo dài Tết. Cảnh "một mét vuông có 10 người mẫu áo dài" khiến cho khách qua đường choáng một, người trong cuộc vất vả mười. (Ảnh: TikTok @thochupkhoanhkhac)



Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng đông nườm nượp chị em đến chụp ảnh. (Ảnh: Dinh Hoang Phuong Thao)



Tại TP.HCM, phong trào chụp ảnh áo dài Tết cũng lên cao. Các địa điểm "hot hit" như chợ Bến Thành luôn "rợp bóng" áo dài, cư dân mạng nói vui, đây là cảnh "1m2 có 10 nàng xuân". (Ảnh: Khôi Minh Vũ)