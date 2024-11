Hãi hùng iPhone 16 bốc cháy trong lúc sạc

Vụ nổ bất ngờ của iPhone 16 trong lúc sạc pin khiến cộng đồng người dùng Apple tại Việt Nam xôn xao về vấn đề an toàn thiết bị. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh chiếc iPhone 16 bị biến dạng nghiêm trọng sau khi phát nổ trong quá trình sạc pin. Sự cố này đang gây lo ngại về vấn đề an toàn khi sử dụng thiết bị cao cấp này. Sự việc được người dùng chia sẻ trên một nhóm công nghệ Việt Nam vào sáng ngày 18/11. Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy rõ thiết bị bị phồng rộp và hư hỏng nặng ở phần thân máy. Mặc dù chưa có thêm thông tin cập nhật từ chủ nhân chiếc điện thoại, nhiều ý kiến trong cộng đồng cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc sử dụng phụ kiện sạc không rẻ tiền, không phải chính hãng. iPhone 16 là thế hệ smartphone mới nhất của Apple, ra mắt vào tháng 9/2024 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng toàn cầu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus là thiết kế cụm camera sau được sắp xếp theo chiều dọc, thay thế cho kiểu bố trí chéo quen thuộc trên các thế hệ trước. Thay đổi này không chỉ mang đến diện mạo mới mẻ mà còn tối ưu hóa khả năng quay video không gian 3D, đặc biệt khi kết hợp với kính thực tế tăng cường Apple Vision Pro. Về mặt công nghệ, iPhone 16 Series là một trong những smartphone tiên phong tích hợp chuẩn Wi-Fi 7 - công nghệ kết nối không dây thế hệ mới nhất. Chuẩn kết nối này mang đến tốc độ truyền tải vượt trội, độ trễ thấp và khả năng xử lý đa thiết bị hiệu quả. Người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm mượt mà hơn trong các hoạt động như xem video trực tuyến, chơi game hay thực hiện các tác vụ đa nhiệm đòi hỏi băng thông cao. Bên cạnh đó, Apple cũng trang bị cho iPhone 16 khả năng thu và xử lý hình ảnh 3D chất lượng cao, mở ra những trải nghiệm thực tế ảo sống động chưa từng có. Kết hợp với hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin được cải thiện, iPhone 16 Series đang khẳng định vị thế là một trong những dòng smartphone cao cấp đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay. Trước sự cố phát nổ này, người dùng iPhone 16 nói riêng và smartphone nói chung cần đặc biệt chú ý đến việc sử dụng phụ kiện sạc chính hãng và tuân thủ các khuyến cáo về an toàn từ nhà sản xuất để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.