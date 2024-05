Hai hãng camera Trung Quốc chiếm 90% thị trường camera Việt Nam

Trao đổi tại tọa đàm “Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát”, do báo VietNamNet phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức ngày 22/5 tạ Hà Nội, ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Pavana cho hay, tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, trong năm 2023, quy mô thị trường camera Việt Nam đạt khoảng 175 triệu USD doanh thu.

Trong đó, hai thương hiệu lớn nhất là Dahua, HikVision cùng các công ty con chiếm xấp xỉ 90%, số còn lại về các hãng khác, chủ yếu là những tên tuổi nhỏ của Trung Quốc được bán trên sàn thương mại điện tử.

CEO Pavana Nguyễn Trung Kiên nhận định, tiềm năng phát triển của thị trường camera giám sát tại Việt Nam vẫn còn rất lớn, còn nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Nguyễn Trung Kiên cũng cho biết, trong bức tranh thị trường camera tại Việt Nam, thị phần camera gia đình chiếm đến 48% về doanh thu và khoảng 60% về số lượng sản phẩm lưu hành. Đại đa số camera được các hộ gia đình sử dụng hiện nay là những thiết bị giá rẻ từ 200.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng, được bán trôi nổi, trực tuyến.