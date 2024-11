Hai giải đua xe địa hình và Gymkhana hấp dẫn chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Khán giả yêu thích đua xe ô tô sẽ được trực tiếp theo dõi cùng lúc hai giải là đua xe ô tô địa hình Việt Nam (offroad) và Gymkhana vô địch quốc gia tại Đồng Mô (Hà Nội) từ nay đến hết Chủ nhật 3/11 với những màn thi đấu nghẹt thở và nhiều cảm xúc. Sáng nay, 2/11, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam lần thứ 17 - PVOIL VOC 2024 và Giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia lần thứ nhất - VGC 2024 đã cùng khai mạc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). PVOIL VOC 2024 là năm thứ 17 giải đua xe này được tổ chức. Ảnh: OF Các xe thi đấu diễu hành qua khán đài, nghi lễ bắt đầu cho một giải đấu hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hiệp Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam năm nay gồm có 4 phân hạng thi đấu: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp (tên gọi trước đây là Mở rộng). Sự kiện thu hút 70 đội đua đăng ký với hơn 140 vận động viên tham gia. Trong đó, có 26 tay đua từng lên ngôi vô địch trong các mùa giải trước ở cả 4 hạng đấu. Các đội thi đã bắt đầu các bài thi từ ngày 1/11. Ảnh: Hoàng Hiệp Các tay đua offroad hàng đầu sẽ cùng tranh tài trên đấu trường Đồng Mô rộng tới khoảng 200ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn,… Một góc khu vực thi đấu tại VOC 2024. Ảnh: OF Giải Gymkhana có sự góp mặt của 22 tay đua tham gia thi đấu theo 2 phân hạng là Cầu trước (FWD) và hạng Cầu sau/Dẫn động 4 bánh (RWD/AWD). Khác với đua xe địa hình, Gymkhana là một loại hình đua xe thể thao trên quãng đường ngắn, hẹp và quanh co đầy chướng ngại vật như các chóp và cột. Mục tiêu nhằm để hoàn thành sa hình đường đua một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể. Ban tổ chức hi vọng, sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên này sẽ là một cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn thể thao này tại Việt Nam. Các phần thi Gymkhana sẽ bắt đầu từ chiều 2/11. Ảnh: Hoàng Hiệp Đại diện Ban tổ chức cũng chia sẻ, VOC và VGV 2024 không chỉ hướng tới việc tổ chức giải đua dành cho các tay đua offroad và các câu lạc bộ, mà còn dành cho người hâm mộ bộ môn đua xe ô tô thể thao, những người đam mê xe trải nghiệm trực tiếp các dòng xe mới. Trong khuôn khổ "lễ hội đua xe" này, người đi xem sẽ được tham gia lái thử xe của các 6 hãng gồm Ford, Isuzu, Toyota, Skoda, Suzuki, Nissan và chiêm ngưỡng các màn trình diễn như drift show, bay dù lượn có động cơ, đua xe địa hình điều khiển từ xa,... Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2024 gồm có 4 phân hạng tham gia thi đấu gồm Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp (tên gọi trước đây là Mở rộng), cụ thể: - Hạng Cơ bản, :Xe thi đấu phải là phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Bán tải nâng cao: Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau, thùng xe,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... - Hạng SUV Nâng cao:Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe. - Hạng Chuyên nghiệp:Là hạng thi đấu với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục tương tự như trên, trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch. Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm trở lên,... Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về giải đấu trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!