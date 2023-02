Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam 6 người nguyên cán bộ CSGT Công an TP Chí Linh

Tối 9/2, Bộ Công an cho biết, ngày 8/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người nguyên là cán bộ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an TP Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.