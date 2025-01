Hai điều nhất định phải dạy trẻ dịp Tết Nguyên đán

Ngoài ra, các con cũng cần được bố mẹ dạy những lời chúc Tết mang ý nghĩa tốt đẹp. Bởi mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người đều mang theo niềm vui mong ước một năm mới an vui, may mắn và hạnh phúc, bình an.

Phong tục chúc Tết còn là nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, phụ huynh nên dành thời gian những ngày trước thềm năm mới để dạy con một số câu chúc.

Điều quan trọng khác, phụ huynh cần dạy con tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ví dụ như khi con đi chúc Tết ông bà, bố mẹ hãy tâm sự với trẻ về những đóng góp của tổ tiên với con cháu. Từ đó, trẻ sẽ cảm nhận được khó khăn, vất vả mà ông bà trải qua và trân quý cuộc sống của mình hơn.

Dạy trẻ nhận lì xì đúng cách