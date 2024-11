Hai đêm nhạc ở sân Mỹ Đình ế vé

Còn ít ngày nữa, hai đêm concert Kpop "K Time Live in Hanoi" tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (ngày 16-17/11) sẽ diễn ra, tuy nhiên show vẫn không có bất kỳ hạng vé nào được bán hết (sold out). Xác nhận với Tiền Phong, TJ Communications, đối tác truyền thông của sự kiện cho biết ban tổ chức (BTC) là công ty ở Hàn Quốc, nếu đêm nhạc bị hủy, họ sẽ thông báo với người hâm mộ. Phía TJ Communications hiện đã rút khỏi dự án. Trên fanpage sự kiện, BTC chưa có thông báo mới. Bài đăng gần nhất cách đây 6 ngày trước.

K Time Live in Hanoi tại sân Mỹ Đình ế vé dù còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra. Giá vé concert K Time Live dao động từ 800.000 đồng đến 4.500.000 đồng, trong đó hạng vé ngồi chiếm đa số, mở bán từ 30/10. Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc tham dự chia thành hai ngày. Ngày 16 có Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk), Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), Apink, The New Six, ngày còn lại là nhóm Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew. Ngay từ thời điểm mở bán, người hâm mộ không mấy hào hứng với sự kiện. Nhiều ý kiến cho rằng nhạc hội thiếu sức hút vì quy tụ những tên tuổi đã qua thời đỉnh cao, hoặc nghệ sĩ tân binh chưa có tiếng tăm. Với nhiều người, danh sách dàn nghệ sĩ trên diễn một đêm ở sân Mỹ Đình cũng khó lấp kín sân chứ chưa tính đến chuyện mở hai đêm. Cách đây một năm, fan Kpop từng “ngã ngửa” vì concert tương tự mời nghệ sĩ Kpop diễn ở sân Mỹ Đình bị hủy phút chót, thậm chí ban tổ chức đã dựng sân khấu. Ban tổ chức show là Bom Entertainment hứa nhưng chưa trả lại tiền vé cho fan vì khó khăn tài chính, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin BTC đã hoàn tiền hay chưa. Những ngày qua, tin đồn lịch trình của các nhóm nhạc trên đến Việt Nam dự concert sân Mỹ Đình đều bị hủy. Thông tin do tài khoản trên X (Twitter cũ) thường đăng tải lịch trình bay của thần tượng Kpop thông báo. Nhiều fandom nghệ sĩ, nhóm nhạc Kpop lo ngại sự kiện bị hủy. Fanpage nhóm nhạc TripleS - TripleS Vietnam Union, cho biết họ cùng nhiều FC của các nhóm nhạc khác đã làm việc với BTC để xác minh, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời chính thức nào. Ban đầu, các FC này được BTC liên hệ với vai trò là đại diện fandom để cập nhật thông tin đến người hâm mộ, cũng như chuẩn bị các dự án chào đón thần tượng.

Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc dự kiến tham dự hai đêm concert ở sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 16-17/11. Fanpage của ca sĩ Yang Yoseob (nhóm Highlight) cho biết BTC vẫn chưa thể giải đáp tin đồn nghệ sĩ chuyến bay hủy không đến Việt Nam. Đại diện nhóm fan nghi ngờ khả năng sự kiện bị hủy và khuyên fan nên cân nhắc mua vé. Với những người đã mua từ nền tảng bán vé nên giữ mail xác nhận, mã code và theo dõi thông tin từ BTC. Trong điều khoản và điều kiện mua vé, phía BTC nói đơn vị phát hành vé Ticketbox giữ 100% tiền vé do người mua thanh toán đến khi sự kiện kết thúc. Trong trường hợp xấu nhất sự kiện không diễn ra như kế hoạch, Ticketbox sẽ xử lý hoàn tiền theo quy định. Theo Tiền Phong