Hai cơ thủ Việt Nam vào tứ kết Peri 9-Ball Open 2024

Lường Đức Thiện và Nguyễn Hoàng Tuấn là 2 cơ thủ Việt Nam giành vé vào tứ kết Peri 9-Ball Open Pool 2024 đang diễn ra tại Đà Nẵng. Ở ngày thi đấu áp chót của Peri 9-Ball Open Pool 2024, Việt Nam có 10 cơ thủ gồm Đỗ Thế Kiên, Lường Đức Thiện, Nguyễn Văn Huynh, Phạm Phương Nam, Nguyễn Viết Tâm, Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Bảo Châu, Trần Võ Dũng, Bùi Trường An và Dương Quốc Hoàng góp mặt ở vòng 64. Tuy nhiên đến vòng 32, chủ nhà chỉ còn 5 cơ thủ là Đỗ Thế Kiên, Lường Đức Thiện, Nguyễn Viết Tâm, Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Bảo Châu. Dương Quốc Hoàng là cái tên đáng chú ý nhất phải dừng bước. Nhà vô địch Scottish Open gác cơ trước cựu số 1 thế giới Francisco Sanchez Ruiz 3-9, đành dừng bước ở vòng 64. Một bất ngờ khác là cơ thủ số 1 thế giới Fedor Gorst cũng bị loại ở Last 64 trước tay cơ không mấy tên tuổi Dimitris Loukatos (Hy Lạp) khi thua 4-9. Lường Đức Thiện đang thể hiện phong độ cao ở giải Peri 9-Ball Open Pool 2024. Ảnh: HT Sau vòng 32, thêm 2 cơ thủ Việt Nam không thể đi tiếp là Bảo Châu và Nguyễn Viết Tâm. Đến vòng 16, Lường Đức Thiện trở thành cơ thủ Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết nhất. Tay cơ người Bắc Kạn chơi với một phong độ "huỷ diệt", hạ gục Baseth Mocaibat với tỷ số cách biệt 9-1. Nguyễn Hoàng Tuấn là cơ thủ Việt Nam thứ hai giành vé vào tứ kết khi hạ một tay cơ Philippines khác là Gallito Paulo. Đỗ Thế Kiên lỡ bước ở tứ kết, do thua ở ván hill-hill. Ảnh HT Ở trận còn lại, Đỗ Thế Kiên gác cơ trước ĐKVĐ European Open 2024 Mickey Krause. Kiên 'Pháp' khởi đầu tốt và dẫn sâu tới 6-1, nhưng nửa sau trận đấu thuộc về cơ thủ Đan Mạch. Mickey Krause thắng một mạch 6 ván rồi dẫn ngược 7-6. Trận đấu sau đó được đẩy lên hill-hill với cơ hội giành chiến thắng chung cuộc thuộc về Kiên 'Pháp' khi cơ thủ người Hà Nội có quyền phá ở ván quyết định. Ở thế bi mở, đáng tiếc Kiên Pháp lại có pha xử lý bi 6 lỗi, đành trao vé vào tứ kết cho Mickey Krause. Hai cơ thủ Lường Đức Thiện và Hoàng Anh Tuấn sẽ đánh tứ kết Peri 9-Ball Open 2024 Peri Pool Arena với quy mô lớn nhất Đông Nam Á mới được khai trương tại Đà Nẵng vào sáng 4/10. Các trận bán kết, chung kết của diễn ra cùng ngày. Peri 9-Ball Open là giải đấu quy mô 256 cơ thủ, trong đó có 100 cơ thủ thuộc top đầu BXH WNT và có tổng quỹ tiền thưởng 110.000 đô la (khoảng 2,5 tỷ đồng).