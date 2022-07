Hai cô gái báo tin giả nhằm "mượn tay" công an bắt người

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hòa Minh nhanh chóng báo cáo lên cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu để vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi triển khai lực lượng truy tìm những kẻ gây án, cơ quan công an đã xác định được thông tin báo án của 2 cô gái này là giả mạo.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong công việc cá nhân, 2 cô gái này trên đường đi làm trở về nhà thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt tấn công. Nhóm này sau khi tát vào mặt 2 cô gái đã bỏ đi cùng với lời đe dọa, buộc 2 cô gái phải quay lại chỗ làm cũ làm việc.