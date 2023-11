Hacker tấn công mạng máy tính doanh nghiệp ở Huế vì mâu thuẫn cá nhân

Ngày 21/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhật Trường (SN 2000, trú xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thiên Thiên - Huế) về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tình công ty MGI có địa chỉ tại khu đô thị mới An Cựu (phường An Đông, TP Huế).

Theo cơ quan công an, trước đó, vì mâu thuẫn cá nhân mà Nguyễn Nhật Trường sử dụng laptop của mình thực hiện xâm nhập vào các thư điện tử (email) của các nhân viên trong Công ty MGI.