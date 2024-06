Hacker gia tăng tốc độ tận dụng các lỗ hổng mới để tấn công mạng

Tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện các lỗ hổng bảo mật trên những hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp; có cảnh báo yêu cầu các đơn vị vá lỗi, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống theo đúng quy phạm pháp luật.

Trao đổi tại phiên toàn thể của Hội thảo và triển lãm an toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2024 chủ đề ‘An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo’, diễn ra cuối tháng 5 tại Hà Nội, đại diện Bộ TT&TT đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp, trong đó có việc định kỳ săn lùng mối nguy hại để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập.

Với hệ thống đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, sau khi khắc phục lỗ hổng, các đơn vị cần thực hiện ngay việc săn lùng mối nguy hại nhằm xác định khả năng bị xâm nhập trước đó. Kiểm tra, cập nhật các bản vá an toàn thông tin cho các hệ thống quan trọng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước cũng được khuyến nghị thường xuyên, liên tục sử dụng các nền tảng hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin do Bộ TT&TT phát triển, cung cấp gồm: Nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; Nền tảng hỗ trợ điều tra số; Nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin.