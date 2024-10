Hacker gây sốc khi sử dụng bật lửa để chiếm quyền truy cập máy tính

Gần đây, cộng đồng an ninh mạng đã bị sốc khi một hacker có tên David Buchanan đã có thể chiếm quyền truy cập vào máy tính chỉ bằng một chiếc bật lửa. David Buchanan được biết đến là một hacker chuyên mod phần cứng máy tính. Phương pháp tấn công độc đáo của hacker này đã làm dấy lên những lo ngại về lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong các thiết bị điện tử hiện đại. Báo cáo đến từ Techspot cho biết, Buchanan đã thực hiện một kỹ thuật gọi là “tiêm lỗi” (fault injection) thông qua sóng điện từ. Cụ thể, hacker này đã gắn một điện trở nhỏ và ăng-ten vào mô-đun bộ nhớ RAM của máy tính, sau đó sử dụng bật lửa gần ăng-ten để tạo ra các lỗi gọi là bitflip trong bộ nhớ. Kết quả là, anh đã có thể chiếm quyền truy cập root, tức quyền quản trị cao nhất trên máy tính xách tay. Lời cảnh báo đối với các nhà sản xuất máy tính Mặc dù phương pháp này yêu cầu can thiệp vật lý vào phần cứng và có tỷ lệ thành công không cao nhưng nó vẫn cho thấy một lỗ hổng bảo mật đáng lo ngại mà các nhà sản xuất máy tính cần khắc phục. Buchanan cũng nhấn mạnh rằng kỹ thuật này khó có thể được áp dụng trong thực tế do yêu cầu về kiến thức chuyên môn và khả năng tiếp cận thiết bị. Thông qua cách hack nói trên, Buchanan cho biết mục tiêu của anh không chỉ là khám phá các phương thức tấn công mới mà còn nhằm cảnh báo về những lỗ hổng bảo mật, từ đó giúp các nhà sản xuất nâng cao biện pháp bảo vệ trong tương lai. Hiện tại, hacker này đang nghiên cứu các kỹ thuật tương tự trên các thiết bị sắp ra mắt, bao gồm Nintendo Switch 2. Được biết, Buchanan trước đó đã gây chú ý khi nén toàn bộ tác phẩm của Shakespeare vào một hình ảnh siêu nhỏ và chia sẻ trên mạng xã hội Twitter để thể hiện sự sáng tạo và khả năng kỹ thuật ấn tượng của mình. Sự việc này không chỉ là một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải nâng cao bảo mật mà còn là một minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn trong lĩnh vực công nghệ.