Hacker đang tích cực khai thác cả những lỗ hổng an toàn thông tin cũ

Trên thực tế, thời gian qua, Cục An toàn thông tin và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng đã thường xuyên có cảnh báo, nhắc nhở về nguy cơ bị tấn công mạng từ khai thác lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các đơn vị chưa thực sự quan tâm để kịp thời kiểm tra và vá các lỗ hổng, giảm thiểu nguy cơ hệ thống bị tấn công.

Một trong 6 định hướng trọng tâm về an toàn thông tin mạng đã được Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc tập trung thực hiện trong năm 2024 là ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn, đã nằm sẵn trong hệ thống thông tin.

Hiện nay, trong báo cáo an toàn thông tin hằng tuần và hằng tháng, Cục An toàn thông tin đều nhắc các đơn vị theo dõi và cập nhật bản vá cho các lỗ hổng liên quan đến sản phẩm công nghệ đang dùng; đồng thời chủ động cập nhật thông tin về những rủi ro an toàn thông tin mạng tại cổng không gian mạng quốc gia khonggianmang.vn.

Song song đó, từ cuối tháng 5/2024, Cục An toàn thông tin đã đưa vào vận hành nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam được khuyến nghị tích cực sử dụng nền tảng số này và các nền tảng hỗ trợ quản lý an toàn thông tin khác đang được Cục An toàn thông tin cung cấp miễn phí nhằm nâng cao năng lực bảo vệ của đơn vị mình.

Mặt khác, trong bối cảnh tình hình an toàn thông tin mạng diễn biến phức tạp, tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam liên tục gia tăng về số lượng cũng như mức độ phức tạp, tinh vi, các chuyên gia đều thống nhất rằng, rà quét hệ thống để tìm kiếm các điểm yếu và đầu tư hệ thống giám sát an toàn thông tin 24/7 để được cảnh báo sớm khi có sự cố bất thường từ bên trong hoặc tấn công từ bên ngoài là việc quan trọng, cần thiết.