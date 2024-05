Hacker bán 800.000 đồng cho truy cập 15 camera tại Việt Nam

Tại tọa đàm “Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát”, do báo VietNamNet phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức sáng 22/5, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc kỹ thuật công ty NCS, chia sẻ góc nhìn về camera giám sát từ góc độ an ninh mạng. Ông nhận xét, có thể xem camera như máy tính đặc biệt, vì có thể nghe, nhìn, suy nghĩ (nếu tích hợp AI), phát hiện vật thể, không gian mà nó quan sát. Camera không bao giờ tắt, luôn online 24/24, ít được vá lỗi, gần như không được cập nhật bản vá, phần mềm diệt virus. Do đó, nếu bị tấn công sẽ không có ai bảo vệ.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc kỹ thuật công ty NCS. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Tổng giám đốc VNPT Technology nói, camera dù nhỏ bé, đơn giản nhưng lại phức tạp, gồm các phần quang, phát sóng - WiFi và mạng LAN. Với hai giao diện mạng như vậy, camera có thể thành thiết bị để thu thập thông tin. Một camera đặt trong nhà sẽ giống như máy tính có hệ điều hành, có ghi âm, có hình ảnh và gần như là có thêm một người ở trong nhà mình nhưng chạy âm thầm. Do đó, nếu có lỗ hổng, thiết bị camera hoàn toàn có thể gửi thông tin ra ngoài.