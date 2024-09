Haaland thoát án phạt sau vụ ném bóng vào đầu cầu thủ Arsenal

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không đưa ra án phạt với Erling Haaland, khi ngôi sao Man City ném bóng vào đầu Gabriel của Arsenal ở trận đấu vòng 5 Premier League tối 22/9. Theo Sky Sports, trọng tài VAR John Brooks đã xem xét tình huống, kết luận rằng đây "không phải là hành vi bạo lực" và không đáng phạt thẻ đỏ. Vì công nghệ VAR đã can thiệp, xem xét tình huống và không đưa ra án phạt nào trên sân, nên tiền đạo người Na Uy sẽ không chịu bất kỳ hình phạt bổ sung nào từ FA. Haaland có hành động không đẹp khi ném bóng vào đầu Gabriel (Ảnh: The Sun). Sau khi John Stones đá bồi cận thành ấn định tỷ số hòa 2-2 giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad tối 22/9, Haaland vào lưới nhặt bóng và ném vào đầu Gabriel. Thời điểm đó trung vệ Arsenal đang thất vọng vì bàn thua, lấy áo che mặt và không biết hành động của Haaland. Cựu trọng tài người Anh, Mark Halsey chỉ trích hành động của Haaland: "Bạn có thể lập luận rằng đó là hành vi bạo lực, Haaland giống như ném một vật vào đầu ai đó. Haaland sử dụng quả bóng như vũ khí, không phải nắm đấm". Ngoài việc ném bóng vào đầu Gabriel, Haaland còn có hành động khiêu khích HLV Mikel Arteta của Arsenal. Ống kính máy quay ghi lại sau trận đấu, HLV Arteta vào sân bắt tay các trọng tài, cầu thủ hai đội. Haaland tiến tới và nói "khiêm tốn nào, khiêm tốn nào", rồi vỗ vai khiến HLV Tây Ban Nha bất ngờ. Gabriel Jesus phản ứng gay gắt, nhưng Haaland tiếp tục khiêu khích khi hỏi "Ông đang nói cái quái gì vậy, biến đi". Ben White cũng bức xúc với hành động của Haaland và tiến gần đến ngôi sao người Na Uy. HLV Arteta phải quay lại can thiệp để giải tỏa bầu không khí căng thẳng, đồng thời yêu cầu White và Jesus rời đi. Trên sân Etihad hôm 22/9, Haaland mở tỷ số ở phút 9, sau đó lần lượt Riccardo Calafiori và Gabriel Magalhaes giúp Arsenal vượt lên. "Pháo thủ" phải thi đấu thiếu người do Leandro Trossard dính thẻ vàng thứ hai. Lợi thế hơn người giúp Man City áp đảo và gỡ hòa 2-2 từ cú đá bồi của John Stones ở phút 90+8.