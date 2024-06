Hà Trần: 'Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng Tùng Dương không trả lời'

Ngày 11/6, Hà Trần lần đầu giải thích ồn ào với Tùng Dương gây bàn tán những ngày qua. Liên quan đến việc Tùng Dương cover ca khúc Sau lời từ khước, diva khẳng định cô không chê đồng nghiệp.

"Tôi đính chính không bình luận về Tùng Dương. 'No shame' ở đây là 'không có gì phải xấu hổ hay thẹn'. Nếu muốn nói 'không biết xấu hổ', người ta dùng 'shame on you' hoặc 'shameless'. Tùng Dương đang hiểu sai ý của tôi. Dư luận đẩy câu chuyện quá xa. Nếu không thân nhau, tôi không đùa vậy", Hà Trần giải thích.

Nữ ca sĩ nói cô không dùng nhiều mạng xã hội nên không rõ ồn ào. Cô cũng bận rộn cho live show kỷ niệm 30 năm đi hát. Hà Trần cho biết cô chủ động gọi điện, nhắn tin cho Tùng Dương để giải thích nhưng chưa nhận được phản hồi.