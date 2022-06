Hà Tĩnh: Cầu sập nhiều năm không sửa, hàng quán thất thu, dân bỏ ruộng

Ông Sáng chỉ tay về vị trí chiếc cầu, nơi mà gần 2 năm nay việc đi lại của người dân qua đây bị cắt đứt hoàn toàn.

Theo phản ánh của người dân, cách đây gần 2 năm trước, vào chiều tối ngày 25/7/2020, một chiếc sà lan chở hàng trăm khối cát từ Thanh Chương (Nghệ An) di chuyển theo sông Lam qua cống Trung Lương vào sông nhà Lê để tập kết tại huyện Can Lộc.

Khi di chuyển đến cầu Bãi Thẹn (cầu nối thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ với QL8A, thuộc tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) thì bất ngờ đâm trúng trụ cầu. Cú va chạm cực mạnh khiến trụ cầu bị xô lệch, mặt cầu bị cong nghiêng, có nguy cơ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khẩn trương gắn biển cảnh báo nguy hiểm, làm barie chặn 2 đầu cầu, ngăn cấm người và phương tiện qua lại trên cầu lẫn dưới sông để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Mặc dù không phải là tuyến đường trục chính vào xã, nhưng mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện xe máy, xe đạp, xe bò từ thôn Gia Thịnh và làng mộc Thái Yên (xã Thanh Bình Thịnh) lưu thông qua đây, nhập vào QL8A để đi học, làm việc, vận chuyển hàng hoá và kinh doanh buôn bán.

Từ ngày cầu Bãi Thẹn bị tháo dỡ, việc lưu thông của người dân trong vùng qua đây bị cắt đứt hoàn toàn.