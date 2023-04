Hà Tĩnh: Bắt Phó Giám đốc và đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/4 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can ở trung tâm 38-02D đóng trên địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, về tội "Nhận hối lộ".