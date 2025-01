Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.