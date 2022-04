Hà Nội, TP.HCM gấp rút lên phương án chống ùn tắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thủ tướng yêu cầu chủ động xả trạm thu phí khi ùn tắc kéo dài

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện bình thường mới và dịp nghỉ lễ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới, nhất là hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học sinh sinh viên.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao thông lớn (bến xe, nhà ga, cảng hàng không, cảng biển, cảng, bến thuỷ nội địa) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ.

Chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công.

Chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Người điều khiển phương tiện tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra TNGT đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa