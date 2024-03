Hà Nội, Thể Công Viettel vào chung kết U19 Quốc gia 2024

Nhưng Sông Lam Nghệ An là đội bóng không dễ bị đánh bại. Họ vùng lên mạnh mẽ và sớm có được điều mình cần. Phút 36, Văn Nam đánh đầu rất nguy hiểm sau đường chuyền của đồng đội. Thủ thành Đình Hải chỉ có thể cản phá trong cú sút đầu tiên, Văn Nam lập tức đá bồi và ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An và Hà Nội tạo ra thế trận cân bằng với nhiều tình huống đôi công đẹp mắt. Tuy nhiên, các chân sút của 2 đội không tận dụng được để tìm kiếm bàn thắng.

Về cuối trận đấu, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi chậm lại và trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, 2 đội đá thành công cả 9 lượt đầu tiên. Ở lượt thứ 10, Sông Lam Nghệ An thực hiện không thành công còn Hà Nội dứt điểm chuẩn xác, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.Ở trận bán kết còn lại, U19 Thể Công Viettel với chiến thắng 1-0 trước U19 Hoàng Anh Gia Lai đã giành tấm vé còn lại đối đầu U19 Hà Nội trong trận chung kết diễn ra vào lúc 17h00 ngày 5.3.