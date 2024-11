Hà Nội thay đổi nhiều thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Hà Nội vừa kiện toàn thêm 5 thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó một số thành viên thay đổi do phân công công tác khác. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa ký ban hành quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo). Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiện toàn thêm 5 thành viên Ban chỉ đạo gồm ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo (thay bà Nguyễn Thị Tuyến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chuyển công tác). Kiện toàn ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo; ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố, Ủy viên Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND thành phố, Ủy viên Ban chỉ đạo; ông Phí Minh Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo (thay ông Bùi Bảo Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy do phân công công tác). Cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây (Ảnh: Viết Thành). Mới đây, Ban chỉ đạo đã họp về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Hà Nội được quan tâm chỉ đạo triển khai bài bản, đồng bộ, quyết liệt gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được Hà Nội tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị của Hà Nội thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương trong phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Theo báo cáo, các đơn vị đã chuyển 87 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố xét xử của các đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh; kịp thời điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố đã thụ lý giải quyết 279 vụ án/601 bị can; truy tố 142 vụ án/401 bị can; xét xử sơ thẩm 138 vụ án/381 bị cáo. TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm, VKSND thành phố thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với 3 vụ án Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý 21/45 vụ án. Đối với 24 vụ án, vụ việc còn lại, Ban chỉ đạo giao Ban Cán sự Đảng TAND thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết 8 vụ án; giao cấp ủy các cơ quan tư pháp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố giải quyết một vụ án. Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 15 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.