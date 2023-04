Hà Nội tăng gần 50.000 học sinh bước vào đầu cấp, tuyển sinh căng thẳng

Sáng 6/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024; tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024.

Năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học. Ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: T.N)).

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023, đặc biệt là học sinh lớp 6. Theo đó, học sinh lớp 6 tăng xấp xỉ 38.000 em, học sinh lớp 1 tăng khoảng 11.600 em, học sinh lớp 10 tăng khoảng 1.000 em.

Năm học 2023-2024, công tác tuyển sinh trẻ mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 của các trường thuộc thành phố Hà Nội cơ bản vẫn giữ ổn định về phương thức như năm học trước. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Nhằm tạo thuận lợi cho gia đình học sinh, Hà Nội vẫn áp dụng song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Tùy theo điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức tuyển sinh này.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo tuyến

Theo đó, địa bàn tuyển sinh học sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 được thực hiện theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường trên địa bàn. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến, do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2017). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9. Các trường không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.