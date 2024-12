Hà Nội tăng đất ở cho dự án Minh Giang – Đầm Và sau nhiều năm 'đắp chiếu'

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh một số nội dung về giao đất thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và tại xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) với quy mô hơn 26ha, trong đó phần diện tích đất ở tăng thêm là 3.729m2. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký quyết định điều chỉnh một số nội dung và một phần diện tích ghi tại Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất thực hiện dự án xây dựngKhu nhà ở Minh Giang – Đầm Và tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Theo đó, điều chỉnh giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Giang (Công ty Minh Giang - PV) để thực hiện dự án Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (giai đoạn 1). Cụ thể, giao gần 26,2ha đất (đợt 1) tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho Công ty Minh Giang để thực hiện dự án Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (giai đoạn 1) theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 803/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND TP. Trong đó, có 101.196m2 đất ở với hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; đối với Chủ đầu tư thời hạn sử dụng đất đến ngày 28/12/2056; người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài. 8.409m2 đất công cộng có mục đích kinh doanh. Hình thức sử dụng đất, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn thuê đất đến ngày 28/12/2056. Hơn 119.635m2 đất giao thông, cây xanh với hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty Minh Giang có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định. 32.747m2 đất thương phẩm, Công ty Minh Giang có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Mê Linh (gồm: đất chợ, đất cây xanh, trường tiểu học, bãi đỗ xe…). Hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty Minh Giang có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và bàn giao lại cho UBND huyện Mê Linh (Trung tâm Phát triển quỹ đất) để đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định. UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Minh Giang có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (do thời điểm bàn giao đất thực tế khác với thời điểm quyết định giao đất theo quy định). Đồng thời, xác định bổ sung tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở tăng thêm (3.729m2); truy thu tiền chậm nộp (nếu có) và xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch; rà soát việc nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật (nếu có); làm thủ tục về hợp đồng thuê đất theo quy định. Liên hệ với Cục thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn và nộp tiền thuê đất, các nghĩa vụ tài chính khác còn thiếu (nếu có) theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Mê Linh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 555,8m2 còn lại trong Quý I/2025. Sau đó hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP điều chỉnh quyết định giao đất (đợt 2) đối với diện tích 2.594,9m2 còn lại theo quy định... Cũng theo UBND TP, trường hợp không sử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty Minh Giang được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Minh Giang vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Đình Phong