Hà Nội sắp 'khai tử' được bếp than tổ ong

Mục tiêu xóa bỏ than tổ ong trên địa bàn thành phố Hà Nội từng được đưa vào Chỉ thị 15 của UBND TP, ban hành hồi năm 2019, nêu rõ việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ. Việc này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn thành phố.

Do đó, cuộc thi viết về bảo vệ môi trường là điều hết sức cần thiết. Bởi, các tác phẩm đến từ những cây bút chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều thể hiện cái nhìn riêng của bản thân về công tác bảo vệ môi trường.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng, nhấn mạnh môi trường đang là vấn đề nóng của đất nước và khu vực với hàng loạt các vấn đề như không khí, đất, nước,...

Chỉ thị 15 khi đó yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào năm 2020. Đầu năm 2021, các đơn vị và địa bàn thuộc Hà Nội cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.

Chương trình truyền thông về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023" gồm 2 nội dung chính: Tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường và tổ chức các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.

Trong đó, cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ghi nhận các thể loại nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật, phóng sự ảnh, báo chí đa phương tiện... đăng trên báo in và báo điện tử của các cơ quan báo chí từ 1/7/2022 đến 31/8/2023 . Thời gian nhận bài từ 24/4/2023 đến 31/8/2023.