Hà Nội rét 10 độ C, giới trẻ vẫn đổ về chật kín Nhà thờ Lớn đêm Noel

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) suốt 2 tháng qua, không khí Giáng sinh luôn ngập tràn khu phố nổi tiếng với việc kinh doanh các sản phẩm phục vụ trang trí các dịp lễ, Tết.

Tối 24/12, không gian rực rỡ sắc màu của hàng trăm các sản phẩm trang trí Noel thu hút đông đảo người dân tìm tới tham quan, mua sắm.

Rất nhiều nam thanh, nữ tú dắt tay nhau tìm tới phố Hàng Mã chọn cho mình những món đồ Giáng sinh hoặc tìm những góc "sống ảo" lưu lại khoảnh khắc lung linh tại đây.

Nguyễn Đỗ Bình An (sinh năm 2002) vì muốn tìm một chú lính chì để tặng người thân nên từ 17h30 đã cùng chồng tìm tới phố Hàng Mã để lựa chọn sản phẩm cho ưng ý. An cho biết, bản thân em là một giáo viên mỹ thuật, đồng thời là một nhà thiết kế thời trang cảm thấy không gian giáng sinh tại phố Hà Mã năm nay được trang trí khá đẹp, tỉ mỉ, cầu kỳ hơn so với mọi năm.