Hà Nội nở rộ phố đi bộ: Bài học từ những phố đi bộ nổi tiếng thế giới

Có may mắn đi qua và thưởng ngoạn nhiều khu phố đi bộ ở nhiều nước, tôi cho rằng, những con đường hoặc phố phường sẽ có thể trở thành phố đi bộ nếu có những yếu tố cơ bản sau: Nằm ở trung tâm thành phố có dấu ấn kiến trúc riêng biệt đặc trưng; Có cây xanh hoặc nhà cao tầng hai bên che bóng mát hoặc nối liền với các công viên; Có thể triển khai những nhà hàng hoặc gian hàng ăn uống mang dấu ấn địa phương; Có những địa điểm mua sắm hấp dẫn và sinh động; Đủ rộng và dài để tạo nên một không gian sống động, có thể tận dụng để tổ chức những hoạt động văn hóa ngoài trời vào những dịp đặc biệt; Giao thông đến và đi thuận lợi; Đảm bảo an toàn và an ninh cho người đi bộ.

Phố đi bộ hoàn toàn khác một con đường mua sắm hay ăn uống thông thường. Nó phải mang đặc tính văn hóa, cộng đồng, là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của thành phố. Đồng thời, một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là để quy hoạch những con đường và biến thành những khu phố đi bộ: Chính quyền thành phố cần sự đồng thuận và giúp sức của người dân sinh sống trên những con phố đó. Cần suy nghĩ những giải pháp an sinh xã hội trong trường hợp phát sinh tiếng ồn, mất trật tự an ninh, hay gây cản trở cho đời sống hằng ngày của cư dân. Cần cân nhắc bài toán giữa nguồn lợi về kinh tế do phố đi bộ mang lại, dung hòa với việc duy trì sự ổn định của đời sống người dân, đồng thời giữ gìn sự hài hòa của văn hóa địa phương.