Hà Nội ngập mọi ngả: Người phụ nữ gây "sốt" khi ngồi trên ô tô gọi cứu hộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13h ngày 28/9, nội thành Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ, nội thành và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Theo đánh giá, đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn từ 50-70cm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Tuy nhiên, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển, có thể gây tắc nghẽn cục bộ.