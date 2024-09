Hà Nội: Mưa ngập khắp nơi, ùn tắc nhiều đường, phố

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15/9 rạng sáng 16/9 trên diện rộng ở Hà Nội đã khiến nhiều tuyến đường, phố rơi vào tình trạng ngập sâu. Giao thông ùn tắc nghiêm trọng, người dân chật vật tìm lối đi. Khu vực đường đê, lối dẫn lên cầu Long Biên (Ngọc Thụy, Long Biên), nước ngập khiến các phương tiện gặp khó khăn khi đi qua đây. Một số xe máy, ô tô chết máy do nước ngập quá nửa bánh xe. Đây cũng là khu vực rất hiếm khi ngập nhưng sau cơn mưa lớn đêm qua bất ngờ thành điểm ngập nghiêm trọng. Nút giao Thái Hà - Chùa Bộc, đặc biệt hướng từ phố Thái Hà đi Láng Hạ, nhiều đoạn nước ngập sâu tới đầu gối. Người đi điều khiển xe máy phải men theo dải phân cách cứng hoặc leo lên vỉa hè để qua điểm ngập. Chị Hoàng Hà My làm việc tại một cửa hàng trên phố Thái Hà cho biết, sau cơn mưa lớn đêm qua, sáng sớm nay chị kiểm tra camera ở cửa hàng và thấy nước ngập vào tận cửa. "Đây không phải là lần đầu tiên ngập sâu như vậy, mỗi lần ngập tôi đều phải đóng cửa hàng cho tới khi nước rút mới mở cửa trở lại", chị My nói thêm. Sáng đầu tuần, nhiều học sinh cũng phải tới trường, chịu cảnh dắt xe qua khu vực ngập úng. Một số tòa nhà lớn trên phố Thái Hà lo lắng việc mưa lớn dẫn tới ngập sâu, nước tràn vào hầm gửi xe nên đã chuẩn bị sẵn những bao tải cát để kịp ứng phó. Một đoạn đường Nguyễn Tuân (khu vực hướng ra Lê Văn Lương) chìm trong biển nước. Nhiều đoạn nước ngập hết cả bánh xe, các phương tiện không thể di chuyển trên đoạn đường này mà phải dắt bộ. Khu vực đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), đoạn trước cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn. Vào giờ cao điểm, ngập úng trên đường Nguyễn Trãi cũng khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn so với ngày thường. Ngay từ 7h, hàng nghìn các phương tiện đổ ra đường, chen chân nhau tìm lối đi. Duy Anh, sinh viên năm 2 trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, hàng ngày anh thường xuyên đi qua đường Nguyễn Trãi và thực sự ám ảnh mỗi khi trời mưa gây ngập và tắc đường. Dù chủ động dậy sớm hơn thường ngày 30 phút để đi học nhưng vẫn không tránh khỏi việc đứng cả tiếng chờ ngoài đường. Nhiều người chọn phương tiện công cộng như đường sắt trên cao tránh ùn tắc.